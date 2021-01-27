Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)

27.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:26
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)

TEKİRDAĞ'DA ETKİSİNİ ARTIRIYORTekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

TEKİRDAĞ'DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

EDİRNE'DE KARLA MÜCADELE

Edirne'de ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Ekiplerimiz, kar yağışında, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.

Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu Uzunköprü ilçesinin Çalıköy ve Gemici köyleri arasında da kar temizleme çalışmalarını sürüdüyor. 

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Serdar Ortaç Engin Akyürek Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:30:57. #1.16#
title