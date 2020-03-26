Trafik ışıklarıyla "evde kal" çağrısı Sivas'ta trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Sivas'ta trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların evde kalmalarına yönelik çağrısı sürüyor.

Sivas Belediyesi ekipleri de koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara "Evde kal" yazısıyla, bu çağrıya destek verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çin'de meydana gelip tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, biz de yerel yönetimler etkin şekilde alıyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bu durumda en büyük tedbir evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlamasıdır. Tehlikenin ciddi olduğunu kavrayarak buna karşın alınan her türlü tedbire uymamız gerekiyor. Bizler de Sivas Belediyesi olarak sürecin başladığı andan itibaren bakanlıklarımızın yönlendirilmesiyle ilimizdeki tüm tedbirleri aldık."

Bu süreçte yapılması gereken en önemli tedbirin evde kalmak olduğunu vurgulayarak, "Ulaştırma Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmada kırmızı ışıkta 'evde kal' yazısının yanmasıyla farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Kaynak: AA