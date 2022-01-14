İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - Trafik dedektifleri projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi

KASTAMONU Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Kastamonu'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi veriliyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim veriliyor. Bu kapsamda, İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 8 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.

Öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "Trafik Dedektifi" kartları ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.