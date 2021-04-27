Trabzonspor, İzmir'de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor
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Trabzonspor, İzmir'de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

Trabzonspor, İzmir'de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe mücadelesinde yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe mücadelesinde yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, İzmir'de galibiyeti hedefliyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.

Lig'de 63 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın ise Göztepe karşısında görev alması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Yunus Mallı'nın kadroya alınıp-alınmayacağı yapılacak son antrenman sonrasında netlik kazanacak.

Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, İzmir'de oynayacağı maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

Avcı-Karaman 6. kez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 2019-2020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordo-mavili takıma rakip olacak.

Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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