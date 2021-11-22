Trabzonspor Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Süper Lig puan durumu! 22 Kasım Pazartesi Trabzonspor Gaziantep FK gollerini kim attı?

Trabzonspor Gaziantep FKmaç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Trabzonspor Gaziantep FKmaçının gollerini kim attı? Trabzonspor Gaziantep FKkaç puanda? Trabzonspor Gaziantep FKilk 11'de kimler var? Trabzonspor Gaziantep FKligde kaçıncı sırada? Trabzonspor Gaziantep FKmaç özeti yayınlandı mı?

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FKmaçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 'da başladı.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçını Bein Sports 1'de başladı.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FKMAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 13. haftayı da kayıpsız geçti. Namağlup lider, Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup edip 3 puana uzandı. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonları kaçırdı. 3 topu direkten dönen Gaziantep, iki penaltı pozisyonunda 'devam' kararı veren hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti

Bordo-Mavililer önemli eksiklerine rağmen Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. 3-0 kazanan lider Trabzonspor'un golleri ilk yarıda geldi. Abdülkadir Ömür, 19'da perdeyi açtı. 42'de Djaniny skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Kuzey'in golcüsü Cornelius sahneye çıktı. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazandı.

Lidere 45 dakika yetti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti

TEK YENİLGİSİZ TAKIM

Trabzonspor, Süper Lig ve beş büyük lig olmak üzere şu anda yenilgisiz tek takım. Bordo-Mavililer yoluna kayıpsız devam ediyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet