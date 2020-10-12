Trabzonspor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek
12.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:32
Trabzonspor Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
Trabzonspor Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5715 +1967 = 7682 adet fidan bağışlayarak, Çaykur Rizespor'a meydan okuyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk