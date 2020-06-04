Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA