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Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İkinci gruptaki oyuncular da dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmalarının ardından teknik çalışma yaptı. Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmasıyla devam ederek çift kale maç ile sona erdi.Bordo mavili takım, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 7 Aralık Salı günü devam edecek.


Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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