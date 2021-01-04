Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı
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Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı

04.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:03
Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 8 haftalık dönemde önceki dönemini yaklaşık 3'e katladı.

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 8 haftalık dönemde önceki dönemini yaklaşık 3'e katladı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan elde etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra Galatasaray'a sahasında 2-0 yenildi, son olarak da Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü.

Puan ortalaması çok farklı

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 8 maçta topladığı 17 puanla maç başına 2,12 ortalaması ile maçlarını oynadı.

Kalesinde 5 gol gördü

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, son 8 haftada kalesinde 5 gol gördü.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçlarında kalesini kaparken, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gol, Galatasaray maçında 2 gol yedi.

İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise kalesinde maç başına 0,62 gol ortalamasıyla oynadı.

10 sıra yükseldi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sıralamadaki yükselişiyle de dikkati çekti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftası sonunda puan cetvelinde 10 sıra tırmanışa geçerek 23 puanla yedinciliğe yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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