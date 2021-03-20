Trabzon merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Trabzon ve Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Trabzon ve Rize'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 84 şarjör, 1063 fişek, kayıt cihazı, 17 senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve parça ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik