TRABZON Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı sürüyor
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TRABZON Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı sürüyor

Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı sürüyorKARADENİZ'deki ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'na gelerek, demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin montaj çalışması sürüyor.

08.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:57

Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı sürüyor

KARADENİZ'deki ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'na gelerek, demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin montaj çalışması sürüyor. 550 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan donra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs günü İstanbul'dan yola çıktı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon'a ulaştı.

RIHTIMA YANAŞTI

İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda başlayacak olan geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Platformlarını taşıyan gemi Trabzon Limanı'na yanaştıktan sonra platformlar söküldü. Açıkta bekleyen Fatih Sondaj Gemisi de önceki sabah, Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırıldı.

İLK KULE MONTE EDİLDİ

Yapılan hazırlıkların ardından vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kulelerin Fatih Sondaj Gemisi'ne monte edilmesi işlemine başlandı. Geminin, 550 tonluk kule platformu, başarıyla yerine monte edildi. Büyük titizlikle yürütülen montaj çalışmalarının planlandığı gibi ilerlerdiği bildirildi.

Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak. Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'na hareket etmesi planlanıyor.

'ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI GİBİ SÜRÜYOR'

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, montaj çalışmalarının planlandığından daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Fatih Sondaj Gemisi, aslanlar gibi şehrimiz ve limanımıza yanaşmış vaziyette. Gemi yanaşmasının ardından bizden talepte bulunuldu, biz forklift ve eleman verdik. Operasyon erken saatlerde, rüzgarı da hesaba katılarak başladı. Başlatılan çalışmalarla ilk 550 tonluk en ağır parça olan kuleyi, gemiye yüklediler. 330 tonluk ikinci parça var; onla ilgili de çalışmalar sürüyor. Onu da kulenin üzerine koyduktan sonra, diğer elektrik ve elektronik aksamlarının da bu montajın önemli adımlarından biri olacak. Her şey planlanılan gibi yürüdüğü gözüküyor. Hatta planlandığından daha hızlı bir faaliyeti bende gözlemledim. Ama en iyimser tarih olarak 20 Haziran'da inşallah Fatih'i, Trabzon Limanı'ndan sağ salim, selametle göndereceğiz" dedi.

TRABZON Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı sürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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