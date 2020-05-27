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Trabzon'dan yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı yüzde 93 arttı

Trabzon'dan yılın 4 aylık döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 21 milyon 686 bin 502 dolara ulaştı.

Trabzon'dan yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı yüzde 93 arttı
27.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:29

Trabzon'dan yılın 4 aylık döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 21 milyon 686 bin 502 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-nisan döneminde 30 milyon 312 bin 635 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini söyledi.

Bölgeden yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatının yüzde 71'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Gürdoğan, "Trabzon'dan bu dönemde 13 bin 57 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 21 milyon 686 bin 502 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 7 bin 96 tonluk ihracattan 11 milyon 224 bin 419 dolar kazanç sağlanmıştı. " diye konuştu.

Gürdoğan, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 84, değerde yüzde 93 arttığına dikkati çekerek, ihracattaki artışın yanı sıra ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin de arttığını ifade etti.

Trabzon'dan 16 ülkeye ihracat

Trabzon'da bu dönemde 16 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Gürdoğan, kentten en fazla Peru, Vietnam ve Danimarka'ya su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini kaydetti.

Gürdoğan, Peru'ya geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmadığını ifade ederek, bu dönemde Peru'ya yapılan ihracattan ise 5 milyon 740 bin 917 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Kentten, Vietnam'a da 5 milyon 401 bin 864 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini dile getiren Gürdoğan, Danimarka'ya da 3 milyon 829 bin 215 dolarlık su ürünleri ve mamulleri gönderildiğini aktardı.

Gürdoğan, Trabzon'dan ayrıca geçen yıl su ürünleri ve mamulleri ihracatı yapılmayan Şili, Tayvan, Fransa, Endonezya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'ya ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Trabzon'dan yılın 4 ayında yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatının, Kovid-19 sürecine rağmen artış trendini sürdürdüğüne işaret eden Gürdoğan, söz konusu ihracattan beklentilerin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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