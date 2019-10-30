30.10.2019 01:41

Trabzon'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ortahisar ilçesinde akşam başlayan ve etkili olan sağanak, başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere trafik akışında aksamalara neden oldu.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi ekipleri, birikintilerin yoğun olduğu Aydınlıkevler ve Çukurçayır mahallelerindeki bazı yollarda su tahliye çalışması yaptı.

Şehirde yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA