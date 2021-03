Trabzon'da kule ve tramplen atlama branşında sporcu yetiştirilmeye başlandı

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) yeni bir branşta daha eğitim verilmeye başlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kule ve tramplen atlama branşında bir süredir antrenman yapan 12 sporcunun performanslarıyla umut verdiği belirtilerek, sporcuların, haftanın 5 günü yapılan yoğun antrenman programıyla temmuzda gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasına katılacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye'de alanda kule ve tramplen atlamanın yapılabildiği sadece 3 kapalı havuz bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Spor şehri Trabzon'da 50'nin üzerinde branşta spor yapılabiliyor. Tesislerimiz her alanda buna uygun. Uzman antrenörlerimizle bir yandan her yaştan, her gruptan insanı sporla buluşturmak istiyoruz, diğer yandan da Türk sporuna yeni yetenekleri bulup yetiştirmeyi hedefliyoruz. Deniz kenti Trabzon eski yıllardan beri yüzme branşında fark yaratmış bir şehir. Şimdi yeni bir branşta hizmet vermeye başladık. Kule ve tramplen atlama branşında yakın gelecekte Trabzon'dan önemli başarılara imza atacak sporcuları Sporcu Eğitim Merkezimizde antrenmanlara başlattık."

Antrenör Seda Çağlar, ilk aşamada 12 sporcu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzundaki son derece güzel ve modern şartlarda çalışıyoruz. En az 7 yaşında olan sporcumuzla antrenmanlarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Birbirinden yetenekli, yoğun çalışma şartlarına uyumlu bir ekimiz var. Kısa süre içinde milli takıma sporcu göndereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son derece disiplinli ve sürekli yeniliğin yaşandığı, başarı için çok tekrarın ve çok çalışmanın gerektiğine dikkat çeken Çağlar, "Genç sporcularımızla şu anda bir metre, 3 metre tramplen ve kule atlama antrenmanlarını sürdürüyoruz. Temmuz ayında Türkiye şampiyonası yapılacak ve sporcularımızın ilk büyük turnuvada başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk