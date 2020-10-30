Trabzon'da iki farklı noktada örtü yangını meydana geldi
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Trabzon'da iki farklı noktada örtü yangını meydana geldi

30.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:37
Trabzon'da iki farklı noktada örtü yangını meydana geldi

Trabzon'da iki ilçede meydana gelen örtü yangınlarına müdahale ediliyor.

Trabzon'da iki ilçede meydana gelen örtü yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Şalpazarı ilçesi Sisdağı mevkisi ile Tonya ilçesinde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile belediye ekipleri, arazöz, su tankı ve iş makineleri yardımıyla her iki yangını da söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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