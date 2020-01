Trabzon'da coşkulu 'Kalandar' kutlaması

13.01.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:17

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Daha önceki yıllarda ilgi gösteren Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı Kalandar şenliğinde kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynayan ilçe sakinleri, tiyatro gösterileriyle de geleneklerini canlandırdı.Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi köy meydanında düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, geçmiş yıllarda katılım yapan Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı dikkati çekti. İlçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de yöresel kıyafetleriyle katılan yüzlerce kişi, Kalandar'ı kutladı. Gecede, Kalandar geleneğine özgü, ana karakter kara koncoloz, dede, ormancı, oduncu, çılgın aşık ve doktor kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kalabalık, kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe ve davul eşliğinde horon oynayan, köy sakinleri ilgiyle izledi. Kostüm giyen vatandaşlar, şenliğe katılanlarla şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinleri, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.'GÜZEL BİR ETKİNLİK?Kalandar eğlencesine katılan İrem Can, 'Güzel bir etkinlik. Köylülerin eskiden olan adetlerini günümüze yansıtmaları çok güzel. Her yerde bir horon, eğlence havası var. Köylülerin toplanması ve başka yerlerden de gelenlerin olması çok güzel. Eskiyi hatırlatıyorlar onun için güzel bir etkinlik' dedi.'KÜLTÜRLERİN YAŞATILMASI GÜZEL?Otostop yaparak geldiği Trabzon'da Kalandar Şenliğine katıldığını anlatan Şenay Güngör, 'Otostop ile Türkiye turu yapıyorum. Gittiğim yerlerin özellikle köylerini geziyorum. Üniversiteyi Trabzon'da okumuştum. Geçen sene katılamamıştım. Dün Kars'taydım bugün otostop ile Trabzon'a geldim. Çok güzel ve eğlenceli bir festival. Kültürlerin yaşatılması açısından çok güzel' diye konuştu.'GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'Kalandar oyununu ana karakteri kara koncoloz kıyafetini giyen Abdullah Günaydın ise, 'Bize eskilerden kalma bir anı. Benim giyindiğim kostüm kötülükleri simgeleyen yani evlere huzursuzluk veren bir yaratık ismi. Denizden çıkar ve Kalandar günü akşam saatlerinde dışarı çıkarak herkesi korkutarak evlerine gitmesini sağlar. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Ben 4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum. Eskiden bu şenlik havasında kutlamıyordu ama devletimizin verdiği destekle beraber her yıl düzenlenmeye başladı. Çok güzel bir etkinlik oluyor' ifadelerini kullandı.KALANDAR GELENEĞİ

Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hıristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.

