Trabzon Büyükşehir'den bayram sürprizi
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Trabzon Büyükşehir'den bayram sürprizi

Trabzon Büyükşehir'den bayram sürprizi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan hemşehrilerini unutmadı.

25.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:46

Trabzon Büyükşehir'den bayram sürprizi

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan hemşehrilerini unutmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı sevdiklerinden ayrı geçiren Trabzonluları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde bayram eğlencesi düzenledi.

Arife günü ve bayram sabahı duydukları müzik sesleri üzerine balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları sürprizle keyifli anlar yaşadı. Sevdiklerinden ayrı bayram geçiren ve adeta beklemedikleri bir sürprizle karşılaşan Trabzon halkı, şehir genelinde gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi göstererek tempo tuttu.

Başkan Zorluoğluna teşekkür

Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla; Pelitli, Yalıncak, Bostancı, Üniversite, Kalkınma, Kaymaklı, Esentepe, Yalı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler ve Yeşiltepe mahallelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen mehter konseri beğeni topladı. Sergilenen Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterilerini ise özellikle gençler ve çocuklar heyecanla izledi. Sıra dışı geçirilen bayramda Büyükşehir'in gerçekleştirdiği sıra dışı eğlenceden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, duyarlılığı nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

"Hemşehrilerimin bayramın kutluyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ülke olarak alışık olmadığımız bir bayram geçiriyoruz. Bu bayramı mecburen sevdiklerimizden ayrı kutlamak durumunda kalsak da sağlıklı günlerimize dönebilmemiz için tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza moral vermek ve bir nebze de olsa güzel vakit geçirmelerini sağlamak adına şehir genelinde bayram eğlenceleri organize ettik. Etkinliklerimizi balkonlarından ve pencerelerinden izleyen halkımızın memnuniyetini görmek, bizleri de mutlu etti. Ailelerimizle sağlık içerisinde nice uzun bayramlar geçirebilmemiz için bu bayram ve sonrasındaki süreçte alınan önlemlere uyulmasını önemle istirham ediyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir'den bayram sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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