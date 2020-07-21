Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "geçmiş olsun" ziyareti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada önceki gün meydana gelen ve maddi hasara yol açan yangın sonrası apartman sakinlerine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada önceki gün meydana gelen ve maddi hasara yol açan yangın sonrası apartman sakinlerine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından inceleme başlatıldı.

Başkan Zorluoğlu, apartman sakinlerine ve çevre halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Yangında can kaybının yaşanmamasının kendileri için en büyük teselli olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Sizlerin durumunu yakından görebilmek, bir nebze de olsa destek olabilmek için geldik. Arkadaşlarımız binada gerekli incelemeyi yapıyor. Sonucuna göre Sayın Valimizle de görüşüp ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Apartman sakinleri de Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Başkan Zorluoğlu'na ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar ve İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal eşlik etti.

Kaynak: AA