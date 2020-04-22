Toyota'dan 23 Nisan'a özel canlı yayın! Toyota, her yıl geleneksel olarak tüm plazalarında eğlenceli etkinlikler gerçekleştirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içinde kutluyordu.

Toyota, her yıl geleneksel olarak tüm plazalarında eğlenceli etkinlikler gerçekleştirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içinde kutluyordu.

Bu yıl ise Toyota, kutlamalar için çocuklara evlerinden katılacakları dijital olarak yayınlanacak bir program hazırladı.

23 Nisan'da çocuklar, Toyota'nın @toyota_turkiye Instagram hesabından canlı olarak bu etkinliği izleyerek, yine her yıl olduğu gibi bayramlarını eğlence ve coşku içinde kutlayacaklar.

Çocukların sevgilisi Evrim Akın'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek bu dijital etkinlik 23 Nisan Perşembe günü saat 16: 00-17: 40 arasında canlı olarak yayınlanacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un konuşmasıyla başlayacak program, Alya Dormen'in dans atölyesi ile devam edecek. Alya Dormen'in dans gösterisi ve bazı dans figürlerini öğretmesiyle renklenecek bu neşe dolu etkinlik, yazar Sunay Akın'ın kendi kurduğu Oyuncak Müzesi'nden canlı olarak gerçekleştireceği müze gezisi ve anlatacağı ilginç hikayelerle sona erecek.

Fotoğraf göndermeye devam edebilirsiniz

Toyota, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerde bulunan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren tüm çocukların 100'üncü yılını kutlayacakları bu bayramda 23 Nisan'a kadar yapacakları tüm hazırlıklarını ve bayram günü olan coşkularını çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor. Gelecek olan fotoğraflar ile websitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresinin olduğu 100. Yıl Mozaiği oluşturulacak.

Çocuklar evlerinde ve balkonlarında yapacakları eğlenceli hazırlıklarının ve kutlamalarının görüntülerini Toyota'nın adlı web-sitesine bayrama kadar yüklemeye devam edebilecekler.