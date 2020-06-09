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Toulouse ve Amiens'in küme düşmesi durduruldu

Fransa Ulusal Mahkemesi, Toulouse ve Amiens kulüplerinin küme düşme kararını durdurdu.

Toulouse ve Amiens'in küme düşmesi durduruldu
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:28

Fransa Ulusal Mahkemesi, Toulouse ve Amiens kulüplerinin küme düşme kararını durdurdu.

Korona virüs salgını nedeniyle Fransa Birinci Futbol Ligi'nin tescil edilmesinin ardından Amiens ve Toulouse küme düşmüştü. Fransa Ulusal Mahkemesi küme düşme kararını durdurdu.

Mahkeme bu kulüplerin küme düşürülme kararlarını durdurdu ve federasyondan durumu yeniden incelemesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Toulouse ve Amiens'in küme düşmesi durduruldu - Spor
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