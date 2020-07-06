Tosya'da mantardan 4 kişi zehirlendi
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Tosya'da mantardan 4 kişi zehirlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Tosya'da mantardan 4 kişi zehirlendi
06.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:38

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 4 kişi bulantı ve ağrı şikayetleriyle Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ön müdahalesi yapılan ve mantardan zehirlendikleri tespit edilen 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer taraftan, yetkililer zehirli mantarlara karşı uyardı. Mantar mevsimi olması nedeniyle ormanlık alanlarda mantarların çıkmaya başladığını belirten yetkililer, bilinmeyen ve yabancı mantarlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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