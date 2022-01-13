Tosya'da 2021 yılında 12 deprem meydana geldi - Haberler
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Tosya'da 2021 yılında 12 deprem meydana geldi

Tosya'da 2021 yılında 12 deprem meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kastamonu'nun fay hattına en yakın yerleşim yeri olan Tosya ilçesinde, 2021 yılında 12 deprem meydana geldi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun fay hattına en yakın yerleşim yeri olan Tosya ilçesinde, 2021 yılında 12 deprem meydana geldi.

Tosya ilçesi 2021 yılında çeşitli ölçeklerde 12 depremle sallandı. Depremlerin merkez üssü ilçeye bağlı köyler oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Tosya'da 2021 yılında meydana gelen en büyük deprem ise 2.3 şiddetinde oldu. - KASTAMONU

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