"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek

Çiftlik Bank adlı sistemle binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'na getirildi. Aydın, havalimanındaki koronavirüs testinin ardından Bursa'daki "tehdit" davasıyla ilgili savcıya ifade verecek, ardından da İstanbul Fatih'teki Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Vatan Emniyet'te 4 gün boyunca sorgulanacak olan Aydın'a "neden kaçtığı" ve "neden teslim" olduğu gibi kritik sorular yöneltilecek.

Çiftlik Bank adlı sistemle 77 bin kişiden, 500 milyon lira aldıktan sonra kayıplara karışan ve uzun zamandır yurt dışında "kırmızı bültenle" aranan Çiftlik Bank Kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 1 Temmuz'da teslim olduktan sonra bugün saat 22.30'da Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

BURSA'DAKİ DAVAYLA İLGİLİ İFADE VERECEK

Tosuncuk'un Türkiye'ye gelmesinin ardından nereye götürüleceği de merak konusu oldu. Elde edilen ilk bilgilere göre havalimanındaki Adli Tabip'te muayene edilecek Aydın'a daha sonra koronavirüs testi yapılacak. Aydın, test işlemlerinin ardından Bursa'da devam eden "tehdit" davası kapsamında, savcıya ifade verecek.

4 GÜN BOYUNCA VATAN EMNİYET'TE SORGULANACAK

Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından 4 gün boyunca Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanacağı Fatih'teki Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Mali Şube ekiplerinin Aydın'a nasıl kaçtığı, neden teslim olduğu, şebekedeki diğer kişiler ve sistemle ilgili sorgular yönelteceği belirtildi.