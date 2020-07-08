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TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda Özcan Yılmaz çifte zaferle liderliğe yükseldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda, İtalya Autodrome Lago Maggiore pistinde 4. ayak yarışları gerçekleştirildi.

TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda Özcan Yılmaz çifte zaferle liderliğe yükseldi
08.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:46

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda, İtalya Autodrome Lago Maggiore pistinde 4. ayak yarışları gerçekleştirildi.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, dünyada motor sporlarına en çok yatırım yapan markalardan Red Bull iş birliği, Spor Toto, Shell Helix ve motorsport.com katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın 4. ayağında Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3 araçlar kullanıldı.

Maggiore'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Özcan Yılmaz, 1,53,307 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Batuhan Bilgin ve Aytaç Gördös yer aldı.

Maggiore'deki ilk yarışta Özcan Yılmaz birinci, Aytaç Gördös ikinci, Ali Dinç ise iyi bir yükselişle üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın 4. ayağında çifte zafer kazanan Özcan Yılmaz 95 puanla liderliğe yükseldi. Ali Dinç puanını 76'ya yükselterek 2. sıraya çıkarken onun 1 puan gerisinde Aytaç Gördös bulunuyor.

İtalya ayağına şampiyona lideri olarak gelen Sefa Batuhan Bilgin ise 4. sıraya geriledi. Sezonun 5. ayağı Suzuka, 18 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA

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