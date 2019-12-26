Toplu ulaşımda İZTAŞIT dönemi başlıyor

26.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:41

İZTAŞIT ADI VERİLEN OTOBÜSLER SEFERİHİSAR'DAN MİNİBÜSLERİN YERİNE YOLA ÇIKIYOR.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezi dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak önemli bir projeye imza atıyor. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil ediliyor. Projenin ilk adımı Seferihisar'dan atılacak. İZTAŞIT adı verilen yeni otobüsler, 28 Aralık Cumartesi günü ilçe merkezinde tanıtılarak sefere başlayacak. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.

Proje kapsamında Seferihisar'da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren taşımacılık kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Araç sahipleri, güçlerini birleştirerek tek tip, 28 yeni otobüs satın aldı. Araçlar, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün İnciraltı Garajı'nda, toplu ulaşıma uygun şekilde hazırlandı.

İZMİRİM KART İLE BİNİLECEK

İZTAŞIT seferleri 29 Aralık Pazar günü Seferihisar-İzmir arasında başlayacak. Tüm toplu ulaşım araçlarına olduğu gibi İZTAŞIT'lara da "İzmirim Kart" ile binilecek. Sefer saatleri ESHOT'un internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT uygulamasından görülebilecek.

ENGELLİ VE 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULAR

ESHOT otobüslerine "ücretsiz" biniş hakkı bulunan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri, ağır engellilerin refakatçisi bir kişi ve 65 yaş üzeri vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmet Müdürlüğü'nden ücretsiz alabilecekleri fotoğraflı İZMİRİM KART ile İZTAŞIT'lara da ücretsiz binebilecek.

ESHOT DENETİMLİ OLACAK

Araçlar, sürücüler ve kooperatif yönetimi ESHOT'un denetimde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamalarını da ESHOT yapacak. 43 No'lu Seferihisar-Ürkmez Taşımacılık Kooperatifi yönetimi ise çalışma düzenini ve hareket saatlerini takip edecek. İZTAŞIT'lara takılacak ücret toplama cihazlarının (validatör) verilerini hem araç sahipleri hem de ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görecek. Araç başına düşen hasılat ve ücretsiz binişlerin toplamı, her ay düzenli bir şekilde araç sahiplerine ödenecek.

HER MAHALLEYE SIK SEFER

Seferihisar-İzmir ile Ürkmez-İzmir hatlarında ve Seferihisar dahilinde toplu ulaşım hizmetini sadece İZTAŞIT otobüsleri verecek. Sık sefer saatleriyle çalışacak İZTAŞIT'ların gitmediği mahalle ve köy kalmayacak. İZTAŞIT'lar mevcut ESHOT duraklarını kullanacak. Trafikte minibüslerin yarattığı riskler ortadan kaldırılacak.

TÜM İLÇELERE YAYILACAK

İZTAŞIT'ların yakın gelecekte Yarımada genelinde, ardından da İzmir'in tüm çevre ilçelerinde çalışması hedefleniyor. Bu doğrultuda, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, ilçelerde hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin yönetimleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: Bültenler