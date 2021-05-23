Topkapı alt geçitte işçilerin çalıştığı esnada jeneratör alev aldı

Bayrampaşa'da bulunan Topkapı alt geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin çalışma yaptığı esnada jeneratör alev aldı.

Bayrampaşa'da bulunan Topkapı alt geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin çalışma yaptığı esnada jeneratör alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle alt geçidi saran dumanlar nedeniyle 1 işçi dumandan etkilendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Topkapı Bayrampaşa alt geçidinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin alt geçitte bakım onarım çalışmalarını yaptığı sırada kamyonet üzerinde bulunan jeneratör bir anda alev aldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Jeneratörde başlayan ve kamyonete sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonrası dumanların kapladığı alt geçitte 1 işçi dumandan etkilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı