Tomarza'da üretilen tıbbi tulumlar LGS'de giyilecek
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde üretilen tıbbi tulumlar Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında giyilecek.
19.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:42
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde üretilen tıbbi tulumlar Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında giyilecek.
Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile İş-Kur destekli olarak açılan kursta bin tıbbi tulum dikildi.
Dikilen tulumlar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. Tulumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınavlarda görevliler tarafından giyileceği kaydedildi.
Kaynak: AA