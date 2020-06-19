Tomarza'da üretilen tıbbi tulumlar LGS'de giyilecek Kayseri'nin Tomarza ilçesinde üretilen tıbbi tulumlar Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında giyilecek.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde üretilen tıbbi tulumlar Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında giyilecek.

Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile İş-Kur destekli olarak açılan kursta bin tıbbi tulum dikildi.

Dikilen tulumlar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. Tulumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınavlarda görevliler tarafından giyileceği kaydedildi.

Kaynak: AA