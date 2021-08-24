Tom Clansy's Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri 2021! Rainbow Six Extraction kaç GB?
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Tom Clansy's Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri 2021! Rainbow Six Extraction kaç GB?

Tom Clansy's Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri 2021! Rainbow Six Extraction kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yaklaşan bir taktik nişancı oyunu Tom Clansy's Rainbow Six Extraction Ocak 2022'de piyasaya sürülecek. Peki, Tom Clansy's Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri nelerdir? Tom Clansy's Rainbow Six Extraction kaç GB? Detaylar haberimizde...

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clansy's Rainbow Six Extracion, Ocak 2022'de Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Windows PC'deki Ubisoft Store'da çapraz oynama desteği ile yayınlanacak. Ayrıca arkadaşlarınızla co op halinde de oynayabileceksiniz.

Rekabetçi oyuncuların en beğendiği yapımlar arasında yer alan Rainbow Six serisinin yeni oyunu Tom Clansy's Rainbow Six Extraction'ın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Rainbow Six Extraction oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Rainbow Six Extraction kaç GB? Sizler için derledik...

RAINBOW SIX EXTRACTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz/ AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz
  • RAM: 8 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 4GB/ AMD Radeon R9 290X 4GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşlemci: Intel Core i7-4790K 4.0 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
  • RAM: 16 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

RAINBOW SIX EXTRACTION KAÇ GB?

Rainbow Six Extraction'ı oynayabilmek için en temel kurulum ile dahil en az 60 GB boş alan gerekmektedir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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