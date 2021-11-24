Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
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Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.

Tokyo Metropol Valiliğine göre, başkent bölgesinde son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı, 2021 yılının en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayda geçerken Tokyo'daki toplam vaka sayısı da 382 bin 117'ye yükseldi.

Başkentte vaka sayısı son 39 gündür art arda 50'nin altında, son 13 gündür art arda 30'un altında seyrediyor.

Son bir günde can kaybının yaşanmadığı başkent genelinde 8 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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