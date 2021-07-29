Tokyo 2020'de iki finalden çekilen ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a destek mesajları geliyor
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Tokyo 2020'de iki finalden çekilen ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a destek mesajları geliyor

Tokyo 2020'de iki finalden çekilen ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a destek mesajları geliyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a, sosyal medyadan birçok ünlü isim destek verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a, sosyal medyadan birçok ünlü isim destek verdi.

Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biles, o kararları alarak inkar edilemez bir gücü olduğunu gösterdi. Sağlığın her zaman fiziksel yönüne odaklanıyoruz ama zihinsel yönü de bir o kadar önemli. İkisine de dikkat ettiğiniz zaman hayatta ileriye doğru adım atabiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ise 2017'de katıldığı dünya turu konserlerini kaygı ve yorgunluk gerekçeleriyle yarıda kestiğini hatırlatarak, "Simone Biles'ın yarışlardan çekilme kararından gurur duyuyorum. Hissettiği baskıyı kimse anlayamaz. Dünya genelindeki konserlerimi yarıda bıraktığımda, insanlar delirdiğimi düşünmüştü. Ancak zihinsel sağlığım için hayatımda verdiğim en doğru karar buydu." ifadelerini kullandı.

Büyük Britanyalı cimnastikçi Max Whitlock, Biles'ın kararına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar yaptıklarınla kendini zaten kanıtladın. Biraz dinlenip kendine zaman tanımalısın." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başdanışmanlarından Susan Rice, "Bize zihinsel sağlığın her şeyden önce geldiğini gösterdiğin için teşekkürler Simone Biles.", Houston kentinin belediye başkanı Sylvester Turner ise "Simone Biles, cimnastik ve başarılardan çok daha fazlasını teşkil ediyor. Bir daha bu sporu hiç yapmasan bile Amerika'nın ve dünyanın en önemli şampiyonları arasında yer alacaksın." mesajlarını paylaştı.

Aldığı mesajlar nedeniyle teşekkür eden Biles ise "Sınırsız sevgi ve destek mesajları alıyorum. Daha önce kalpten inanmadığım bir düşünce olan cimnastik ve başarılarımdan çok daha önemli olduğum gerçeğini, sayenizde fark ettim. Hepinize teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan Biles'ın, 1 Ağustos Pazar günü başlayacak bireysel diğer kategorilerdeki finallere katılma olasılığı halen devam ediyor. 24 yaşındaki sporcu, sağlık durumundaki gelişmelere göre bu müsabakalarda yer alıp almayacağına karar verecek.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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