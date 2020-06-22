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Tokat'a 42 milyon TL'lik spor yatırımı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile imzalanan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığımız Tokat'ın tamamında 42 Milyon TL'lik spor yatırımlarına başladı" dedi.

Tokat'a 42 milyon TL'lik spor yatırımı
22.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:10

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile imzalanan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığımız Tokat'ın tamamında 42 Milyon TL'lik spor yatırımlarına başladı" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yeni dönem spor projeleri arasında yer alan sentetik çim saha alanları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle ödenek kısımları tamamlandı. Başkan Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 20 Şubat 2020 tarihinde imzalanan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığımız Tokat'ın tamamında 42 Milyon TL'lik spor yatırımlarına başladı. Bu doğrultuda Valiliğimiz, Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Tokat Merkez için spor projelerimizi Bakanlığımıza sunduk ve bunların finans edilmesi noktasında kararlar alındı. Bahçelievler, Bedestenlioğlu, Beybağı, Erenler, Karşıyaka, Mahmutpaşa, Topçubağı ve Yeşilırmak Mahallelerimize yapılacak olan 15x30 metre ölçülerinde Sentetik Çim Saha Yapım işi ihalesi tamamlandı. İnşallah en kısa sürede yapımı tamamlanarak mahalle sakinlerimizin hizmetine açacağız. Sentetik çim sahalarımızın yapımları Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilecek" dedi.

Tokat Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, "Bu kapsamda mahallelerimizde spor yapılabilecek alanlar oluşturmayı kendimize hedef edinmiştik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar belediyemiz bütçesi ile dokuz farklı bölgede sentetik çim saha, şehrimizin iki ayrı noktasında da spor kompleksleri ve basketbol sahaları yaptık. Böylece çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın spor yaparak sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerimizle hamdolsun bugün projelerimiz birer birer yükselmeye başlıyor" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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