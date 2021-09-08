'Togo' ile yapılan operasyonda 51 kilo eroin ele geçirildi
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'Togo' ile yapılan operasyonda 51 kilo eroin ele geçirildi

'Togo' ile yapılan operasyonda 51 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde narkotik madde arama köpeği 'Togo' ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde narkotik madde arama köpeği 'Togo' ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Başkale KOM ekipleri ilçeye bağlı SallIdere Mahallesi Liskan mevkiinde operasyon düzenledi.

"Togo" isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda araziye bırakılmış vaziyette iki çuval içerisine gizlenmiş 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, uyuşturucu imal ve ticareti olayı ile ilgili Başkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - VAN

'Togo' ile yapılan operasyonda 51 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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