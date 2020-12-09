TOFAŞ'lı basketbolcu Nuni Omot, Polonya'ya kiralandı
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TOFAŞ'lı basketbolcu Nuni Omot, Polonya'ya kiralandı

09.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:14
TOFAŞ'lı basketbolcu Nuni Omot, Polonya'ya kiralandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Kenya asıllı ABD'li forveti Nuni Omot, Polonya Basketbol Ligi takımlarından Trefl Sopot'la kiralık sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Kenya asıllı ABD'li forveti Nuni Omot, Polonya Basketbol Ligi takımlarından Trefl Sopot'la kiralık sözleşme imzaladı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncu, sezonun kalan bölümünü kiralık olarak Polonya temsilcisi Trefl Sopot'ta geçirecek.

Nuni Omot, 2020-2021 sezonu başında geldiği TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 4,8 sayı ve 1,8 ribaunt, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 10,3 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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