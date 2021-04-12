TMO'nun çeltik alımına başlaması Edirneli çeltik üreticisini sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMO'nun çeltik alımına başlaması Edirneli çeltik üreticisini sevindirdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
TMO'nun çeltik alımına başlaması Edirneli çeltik üreticisini sevindirdi

Edirneli üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alımına başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

Edirneli üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alımına başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, çeltik üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesinden dolayı kendisine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Çeltik fiyatında güncelleme yapılmasının TMO'nun çeltik alımı yapmasının üreticileri mutlu ettiğini belirten Balcılar, "Çiftçilerimizin ürünleri Kovid-19 salgını nedeniyle aylardır elinde kalmıştı. Cumhurbaşkanımız talimatları doğrultusunda TMO hem fiyat güncellemesini yaptı hem de ürün alımına başladı bundan dolayı mutluyuz. Çeltik üreticilerinin sesi olan ve bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ve milletvekilimiz Fatma Aksal'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretle ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan İba ise, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Edirne'de, üreticilerin depolarında kalan çeltiklerini TMO'ya getirmeye başladığını anımsattı.

Üreticinin yapılan uygulamadan memnun olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki üreticilerimizle görüşmeler yaptık. Mutlu ve umutlu olduklarını ifade ettiler. Çiftçilerimiz için elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de üretimin durmaması ve üreticilerimizin ayakta kalması adına çalışmalar yaptık. Çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilettik. Cumhurbaşkanımız da hemen talimat verdi ve Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik fiyatlarında ara fiyat güncellemesi yaptı. TMO alıma başladığı için hem çiftçilerimiz hem de biz mutlu olduk, Cumhurbaşkanımıza bu imkanı sağladığı için tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

Balcılar, ziyaretin sonunda İba'ya pirinç hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TMO'nun çeltik alımına başlaması Edirneli çeltik üreticisini sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:01:14. #1.16#
title