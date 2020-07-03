TMO, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı.

TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı.

Ayaş ve Nallıhan ilçelerindeki TMO temsilciliklerinde başlayan alımlarda arpa için ton başına 1275 lira, buğday için 1425-1650 liralık fiyatlar belirlendi.

Bu yıl yeni bir uygulama ile TMO Şeker Fabrikaları adına da alımların yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA