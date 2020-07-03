TMO, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı
TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı.
03.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:24
TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı.
Ayaş ve Nallıhan ilçelerindeki TMO temsilciliklerinde başlayan alımlarda arpa için ton başına 1275 lira, buğday için 1425-1650 liralık fiyatlar belirlendi.
Bu yıl yeni bir uygulama ile TMO Şeker Fabrikaları adına da alımların yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA