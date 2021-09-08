TKDK, Giresun'da yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışmasını destekleyecek
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TKDK, Giresun'da yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışmasını destekleyecek

TKDK, Giresun'da yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışmasını destekleyecek
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Giresun'da yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışmasını destekleyecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Giresun'da yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışmasını destekleyecek.

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Bahçeşehir Üniversitesi Tarım Teknolojileri Geliştirme Merkezi faaliyetleri kapsamında yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışması, TKDK'nin hibe desteği ile kurulacak tesislerde gerçekleşecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Bahçeşehir Üniversitesi Tarım Teknolojileri Geliştirme Merkezi Faaliyetleri kapsamında yapılacak melezleme-adaptasyon koyun ırk ıslah çalışmasının Piraziz ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yüksek et ve süt verim özellikleri dikkate alınarak ıslah edilecek ve Doğu Karadeniz bölgesine adaptasyon sağlayabilecek koyun ırkı çalışması yapılacağını belirten Kurşun, çalışmanın gerçekleşeceği tesisi TKDK olarak desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Kurşun, Tarım Teknolojileri Geliştirme Merkezinin planlı bölge olarak tasarlanması ve bu planlanan sahada TKDK'nin destek verebileceği projeler yapılması halinde her biri ayrı proje olacak şekilde işletmelerin desteklenebileceğinin altını çizdi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki yem maliyetlerinin düşürülmesi ve daha ekonomik şartlarda hayvancılık yapılabilmesi adına, hayvancılık sektörüyle ilgili uzman personelle bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Karadeniz hayvancılığında yem maliyetlerinin azaltılması ile ilgili yüzde 20 ve yüzde 80 eğimli fındık arazilerinde, toprak derinliğinin yeterli olması halinde, fındık altında yıl boyu yem bitkileri tarımı yapılabilir. Ayrıca köylerin tahsisli meralarında, köyün hayvan varlığı dikkate alınarak, ihtiyaç fazlası alanlar Karadeniz yaylalarında hayvancılık yapan işletmeler tarafından değerlendirilebilir. Yaylacılık yapmak isteyen ve bu suretle yem maliyetini azaltmayı hedefleyen hayvancılık işletmelerine bu alanlar ıslah amaçlı kiraya verilebilir. Bu sayede meraların ihtiyaç fazlası kısmı değerlendirilmiş olacak ve köy bütçesinde açılacak mera gelirleri hesabına yatırılan bedeller meraların geliştirilmesinde kullanılabilecektir. Ayrıca ıslah amaçlı kiralama sonrasında köy için verimli meralara sahip olma imkanı da sağlanmış olacaktır. Tarım Teknolojileri Geliştirme Merkezi kapsamında yapılacak hayvancılık faaliyetlerinde yem maliyetlerinin düşürülmesi noktasında, toplantıda konusu geçen mera ıslahı, mera bakım ve biçim ihalesi, teraslama gibi uygulamaların ilk örnekleri ortaklaşa çalışılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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