TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü
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TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, sebze yüklü TIR şarampole yuvarlandı.

29.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:05
TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde, sebze yüklü TIR şarampole yuvarlandı. Kazada, Uğur (26) yaşamını yitirirken, baba Ömer Karatepe (48) yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Emirdağ- Bolvadin yolunun Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Karatepe'nin kullandığı 26 BP 100 plakalı sebze yüklü TIR, sürücünün direksyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. TIR'ın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ömer Karatepe yaralanırken, beraberinde bulunan oğlu Uğur Karatepe yaşamını yitirdi.İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan baba Karatepe, ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ömer Karatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  


Kaynak: DHA

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