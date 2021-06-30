"Tim Kobi İhracat Seferberliği Konya Online Eğitim Programı"

Konya Valiliğimizin teşvikleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliği ile düzenlenen "TİM KOBİ İhracat Seferberliği Konya Online Eğitim Programı"nın açılışı Vali Vahdettin Özkan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla online...

Konya Valiliğimizin teşvikleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliği ile düzenlenen "TİM KOBİ İhracat Seferberliği Konya Online Eğitim Programı"nın açılışı Vali Vahdettin Özkan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Programda firmaların; nasıl ihracatçı olacağı, mevcut ihracatlarını nasıl geliştirebileceği, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konu konuşuldu.

Konuyla ilgili konuşan Vali Özkan; " Küresel düzeyde rekabet gücümüzü arttırarak, ihracatımızı daha ileri safhaya götüreceğiz. Bu anlamda bütün üreticilerimiz, emek döken emektarlarımız, sermayedarlarımız ve ihracatçılarımızın gösterdiği çok önemli çalışmalar var. Bunun artarak devamı yönünde de elbette ki küresel düzeyde bir farkındalığın oluşması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, ekonominin çok önemli bir aktörü olduğunu ve küresel düzeyde rekabet gücümüzü temsil eden köklü bir kuruluş olduğunu belirten Özkan, "Sadece ihracat ve ekonomi açısından değil aynı zamanda devletimizin küresel düzeyde kültürel, sosyal ve diplomatik olarak da rekabet gücünü artırmada öncü ve anlamlı bir aktördür. Kalkınma Ajanslarımız da Anadolu'nun dört bir yanında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok önemli projelere imza atıyorlar. Pandemi döneminde özellikle rekabet gücümüzü arttırmamızda Ajanslarımızın çok büyük bir katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum. İlimizde Valiliğimizin koordinasyonunda önemli hizmetler yürütülmektedir" dedi.

Ülkemizde yaşanan kuraklığın ekonomi üzerinde bir etkisi olduğuna da değinen Özkan, "Sanayi ve ihracat kavramları tarım ekonomisiyle de iç içedir. Bu anlamda çiftçilerimize düşen sorumluluklar kadar sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza da önemli görevler düşüyor. Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturduğumuz Kuraklık Eylem Planı'nın faaliyetlerinin icrasında koordinasyonu gerektiren alanlarda tüm tarafların destek vermelerini bekliyoruz. Konya'da meslek kuruluşlarımızın imkan kabiliyetleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Başta Valiliğimiz koordinesinde çalışan kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bu faaliyetlerin öncülüğünü yapıyor" ifadelerini kullandı.

Vali Özkan: Yatırım Konusunda Büyük İştah Var

Şehrimizde iki binin üzerinde ihracat yapan firma olduğu bilgisini paylaşan Özkan, "Yatırım konusunda büyük bir iştah var. Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık. Valiliğimizin yakından takip ettiği Konya Organize Sanayi Bölgemizin 6. kısım genişleme çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanı sıra şehrimizde yeni OSB'ler açıyoruz. İmalat sanayi ihracatının toplam ihracat içindeki payı çok önemli bir parametredir. Bu noktada ilimizdeki duruma baktığımızda bu oranın %96 civarında olduğunun altını çizmek istiyorum" sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.

Vali Özkan, "İlimizin 1 milyar 240 milyon civarında da dış ticaret fazlası var. Bu da ihracatın ithalatı karşılama oranı olarak ifade edecek olursak yüzde 235'e tekabül ediyor. İlimizden 170'den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. Konya; ABD'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 Avrupa ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir. Bu nitelikli bir üretimin ve ihracatın olduğunun göstergesidir. Şehrimizde kurulan yeni 2 Endüstri Bölgesi'nin üretim maksimizasyonu ve ihracatın maksimizasyonu açısından çok önemli bir alt yapı oluşturduğunu ifade etmek istiyorum" bilgisini de paylaştı.

Konya Ticaret Odası tarafından Ajansın desteğiyle Dış Ticaret Merkezi kurulduğunu dile getiren Özkan, "Bu merkez ihracatçılarına önemli ölçüde destek veren bir yapıdır. KTO Karatay Üniversitesi tarafından da Akıllı Teknolojiler Merkezi kuruldu. Tüm bu yeni yatırımlarla şehrimizin gelişimine birçok alanda katkı sağlanmaktadır. Konya'da üretim, yatırım ve ihracatın artırılması ve iyileştirilmesi konusunda iyi bir alt yapı oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Valilik olarak tüm bu gelişmeler yakından izlenmekte ve gerekli destekler sağlanmaktadır. Kurumlar arası koordinasyon da önemli bir husustur" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre