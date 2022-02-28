TİM, "Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı" başlattı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı başlatıldı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda yer alan eğitim programı hedefine yönelik olarak ilk etkinlik çevrimiçi olarak Marmara Bölgesi için gerçekleştirildi.

Yıl içerisinde 7 ayrı bölge için yapılması planlanan etkinliğin ilkine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu katıldı.

Etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, yeşil dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden olan AB'nin geçen yılın son çeyreğinde yaşadığı enerji krizinin, yürürlükte olan politikalar üzerine tartışmalara neden olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda enerji güvenliğini sağlayacak adımlarla yoluna devam ettiğini, enerji güvenliği tam anlamıyla sağlandıktan sonra yeşil dönüşüm sürecinin de hız kazanacağını bildirdi.

İhracatçıları geleceğe bugünden hazırlamayı kendileri için önemli bir görev olarak addettiklerini ve iklim değişikliğinin tüm sektörleri etkileyen bir gündem maddesi haline geldiğini kaydeden Gülle, bu alanda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Gülle, üretimi ve ihracatı sürdürülebilir bir zemine taşımalarının gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" diyerek 12 ana hedefle TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anlattı ve bu çerçevede yaptıkları faaliyetlere değindi.

Eylem planında öne çıkan hedeflerinden birisinin "Sıfır Atık Projesi'ni ihracattaki her sektöre taşımak" olduğunu aktaran Gülle, bu hedef doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurduklarını, "Yeşil Finansman" başlığının çalışmalarının kilit noktasını oluşturduğunu anlattı.

"Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne hazır olmak çok önemli"

İsmail Gülle, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla bu yıl içerisinde "TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları" düzenleyeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz programımızın ilkini ihracatımıza en büyük oranda katkıyı sağlayan Marmara Bölgemiz ile başlattık. En çok ihracat yapan Marmara'nın ihracatı 143 milyar dolar. Bölgede ciddi bir yoğunlaşma var. Toplam ihracatımızın yüzde 64'ünü Marmara Bölgesi tek başına gerçekleştiriyor. AB, Marmara'nın en çok ihracat yaptığı bölge. Bu anlamda, AB tarafından 2026'da uygulanmaya başlanacak Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne bölgemizdeki ihracatçıların hazır olması son derece önemli."

"Eğitim programları diğer 6 bölgede de gerçekleştirilecek"

TİM Başkanı Gülle, eğitim programlarını diğer 6 bölgede de hayata geçirerek ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlıklarımızın desteğiyle, son derece bilgilendirici bir program hazırladık. Gerçekleştireceğimiz eğitimde, alanında yetkin uzmanlarımız, Çevre ve İklim Değişikliği Alanında Bakanlık Uygulama ve Destekleri, Sera Gazı Hesaplaması, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi, Endüstriyel Atık Sular ve Membran Teknolojileri, Marmara'nın Bugünü ve Suyun Geleceği, İyi Uygulama Örnekleri gibi birçok konuda firmalarımıza ve girişimcilerimize, bilgi ve tecrübelerini aktaracaklar. Eğitim programımızı, ihracatçılarımızın taleplerine ve sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tasarladık."

Gülle, eğitim programında konuşacakları her başlığın ihracatçılar için son derece önemli ve birbirini tamamlayan konular olacağını vurguladı.

Sıfır atık sistemi, atık yönetimi, sürdürülebilirlik ekosisteminin oluşturulması gibi konuların önemine değinen Gülle, ihracatçıların finansman kaynaklarına erişimine büyük önem verdiklerini bildirdi.

"Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'nin takipçisiyiz"

İsmail Gülle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'nin takipçisi olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistem, özellikle sınırda karbon düzenlemesiyle karşımıza çıkabilecek ekstra vergilerin önüne geçebilmemiz için son derece önemli. Çünkü sistemle beraber, ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullandığını belgeleme imkanına sahibiz. Yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerine yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaları da takipçisi olduğumuz bir diğer uygulama."

Gülle, yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye'yi örnek bir modele kavuşturacaklarını kaydederek, 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceklerini bildirdi.

Farklı bakanlıklardan temsilciler sunum gerçekleştirdi

Açılış konuşmalarından sonra başlayan eğitim programında bakanlıkların çevre ve iklim değişikliği alanında uygulama ve destek programları paylaşıldı.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "İşletmeler için Sıfır Atık Uygulamaları"; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından "Uluslararası Finansman ve Birlik Programları"; Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından "Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G)"; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi ve OSB'lere Verilen Kredi Destekleri"; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Sürdürülebilir Tarım"; Ticaret Bakanlığı tarafından "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" konusunda paylaşımlarda bulunuldu.

Programda "İyi Uygulama Örnekleri" de paylaşıldı. TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'nden İTÜ Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile İTÜ Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek, tekstil ve kimya sektöründen sürdürülebilirlik alanında başarılı uygulamaları olan firmaların bilgi, deneyim ve tecrübeleri katılımcılara aktardı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü tarafından "İhracatçı Firmalar için Sera Gazı Hesaplaması" konulu sunum gerçekleştirildi.

Programda, "Sürdürülebilir Kalkınma, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi", "Endüstriyel Atık Suların Arıtılması ve Geri Kazanılmasında İleri Arıtma ve Membran Teknolojileri", "Marmara'nın Bugünü ve Suyun Geleceği" başlıklı sunum ve konuşmalar yapıldı.

Etkinliğe Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilde faaliyet gösteren ihracatçılar, KOBİ'ler, girişimciler, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kalkınma ajansları ve OSB'ler başta olmak üzere iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ekosisteminde yer alan tüm kurumlardan yaklaşık 1.000 kişi katıldı.