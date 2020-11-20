GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar
20.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:18
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı, sonbaharda ayrı güzelliğe bürünüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı, sonbaharda ayrı güzelliğe bürünüyor.
İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbaharda güzel görüntüler oluştu.
Doğada kendiliğinden yetişen alıç ağaçları ile sarı ve yeşilin dikkat çeken tonlarının arasında ziyarete gelen vatandaşlar, oluşan güzelliklerin tadını fotoğraflayarak çıkarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek