GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar

20.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:18

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı, sonbaharda ayrı güzelliğe bürünüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı, sonbaharda ayrı güzelliğe bürünüyor.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbaharda güzel görüntüler oluştu.

Doğada kendiliğinden yetişen alıç ağaçları ile sarı ve yeşilin dikkat çeken tonlarının arasında ziyarete gelen vatandaşlar, oluşan güzelliklerin tadını fotoğraflayarak çıkarıyor.

GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar
GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar
GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar
GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
'80 Binde Devr-i Alem Parkı' sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
"80 Binde Devr-i Alem Parkı" sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Çankaya parklarında sonbahar keyfi
Çankaya parklarında sonbahar keyfi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Deniz Seki Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda sonbahar - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 16:18:29. #1.15#
title