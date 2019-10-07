TİKA Libya'da Osmanlı mirasını yeniliyor

07.10.2019 13:46

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Libya'daki Osmanlı-Türk eserlerinin restorasyonu ile başkent Trablus'ta kurulması planlanan Türk Libya Mesleki Eğitim Merkezi Projesine yönelik çalışmaları kapsamında mühendis ve mimarlardan oluşan bir heyet, ülkeyi ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Libya'daki tarihi eserlerin restorasyonu çalışmaları kapsamında mühendis ve mimarlardan oluşan teknik bir heyetin, başkent Trablus'un Medine-i Kadime bölgesinde bulunan Osmanlı-Türk eserlerini incelediği kaydedildi.

Açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınan Trablusgarp'ta 360 yıl süren Osmanlı idaresi döneminde başta Trablus ve Bingazi olmak üzere birçok şehirde çok önemli eserler inşa edildiği ancak bunların birçoğunun son yıllarda zarar gördüğü belirtildi.

TİKA'nın, bu eserleri gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırmak amacıyla restorasyon çalışmalarına başladığı hatırlatılan açıklamada, heyetin, Libya Tarihi Şehirler İdaresi Kurumu iş birliğinde, başkent Trablus'ta Medine-i Kadime (Eski Şehir), Suuq El-Müşir (Müşir Çarşısı), Suuq Et-Turk (Türk Çarşısı), Karamanlı Ahmet Paşa Camisi ve Turgut Reis Camisi ve Türbesi ile Osmanlı Bahriye Mektebinde inceleme yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Libyalı yetkililerin 2013-2014 yıllarında planlanan restorasyon çalışmalarının tekrar başlatılması temennisinde bulunduğu belirtildi.

TİKA heyeti ayrıca mesleki eğitim alanındaki tecrübelerin Libya'ya aktarılarak ülkede ihtiyaç duyulan kalifiye personel yetiştirilmesini hedefleyen "Türk-Libya Mesleki Eğitim Merkezi Projesi"ne dair de incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA