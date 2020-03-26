Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulamıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulamıştır." - ANKARA Kaynak: İHA