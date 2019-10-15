THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
15.10.2019 11:58
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA