THY'DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: Türk Hava Yolları kampanyası ne zaman, hangi rotaları kapsıyor? THY'den indirimli bilet nasıl alınır?

THY'DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: Türk Hava Yolları kampanyası ne zaman, hangi rotaları kapsıyor? THY'den indirimli bilet nasıl alınır?
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İndirimli THY bileti nasıl alınır? Türk Hava Yolları, 2025 sonbahar dönemine özel hazırladığı indirimli bilet kampanyası uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen binlerce yolcunun ilgisini çekiyor. THY'nin sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan bu kampanyası, popüler birçok destinasyonu kapsıyor. Peki, Türk Hava Yolları'nın sonbahar bilet kampanyası ne zaman başlayacak, hangi uçuşlarda geçerli? İşte, detaylar…

Türk Hava Yolları, 2025 sonbahar sezonuna özel sunduğu indirimli bilet kampanyasıyla yoğun ilgi görüyor. Özellikle kampanyadan yararlanarak indirimli bilet almak isteyen yolcular, belirli tarih aralıklarında geçerli olan bu fırsatın ne zaman başlayacağını ve hangi illerde geçerli olduğunu merak ediyor. Peki, Türk Hava Yolları'nın sonbahara özel bilet kampanyası hangi tarihleri kapsıyor? Türk Hava Yolları sonbahar kampanyası hangi şehir ve ülkelere uçuşlarda geçerli? THY'den kampanyalı bilet nasıl alınır? İşte, merak edilen tüm detaylar…

THY'NİN SONBAHAR KAMPANYASI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları (THY), 2025 sonbahar dönemine özel iç hat uçuşlarını kapsayan yeni bir kampanya duyurdu. Uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcular için hazırlanan kampanya, sadece 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerde geçerli olacak. Bu tarihlerde alınan biletlerle, 1 Ekim – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar 949 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak 24-29 Ekim tarihleri kampanya dışı tutuldu.

THY'DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: Türk Hava Yolları kampanyası ne zaman, hangi rotaları kapsıyor? THY'den indirimli bilet nasıl alınır?Türk Hava Yolları kampanyası ne zaman, hangi rotaları kapsıyor

THY'NİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

THY'nin kampanyası; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi büyük şehirlerden yapılacak karşılıklı uçuşları kapsıyor. Fiyatlar, tek yön, direkt uçuş ve ekonomi sınıfı için geçerli olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı uçuşları ile AJet seferleri, kampanyaya dahil edilmedi.

THY'DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: Türk Hava Yolları kampanyası ne zaman, hangi rotaları kapsıyor? THY'den indirimli bilet nasıl alınır?Türk Hava Yolları sonbahar kampanyası

BELİRLİ HATLARDA DA İNDİRİM SAĞLANDI!

Belirli hatlar için uygulanan fiyatlandırma şu şekilde açıklandı:

ExtraFly bilet sınıfı: 1.599 TL

PrimeFly bilet sınıfı: 1.799 TL

Diğer iç hat uçuşlarında: ExtraFly 1.499 TL, PrimeFly 1.699 TL

Uygun fiyatlı biletlerden yararlanmak isteyen yolcular için kampanya kapsamında 100 bin koltuk ayrıldığı belirtildi. Kampanya biletleri; THY'nin resmi web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış ofisleri üzerinden temin edilebilecek.

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