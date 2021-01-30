THK Kayyum heyeti şube başkanlarıyla görüştü

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum heyeti, Türkiye genelinde yer alan 382 şube başkanıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

THK'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya ve THK Kayyum Heyeti Üyesi Adnan Zengin katıldı.

Aşcı, buradaki konuşmasında, heyet olarak fiziki alt yapının daha iyi olması, kurumsal gelişimin yükseltilmesi ve THK algısının 96 yıl önce olduğu gibi daha yüksek seviyelere çıkarılması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Ülke genelindeki THK şubelerinin daha iyi koşullarda olmaları ve vatandaşlarla daha iyi kaynaşabilmeleri için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Aşcı, diyalog ve kapasite çalışmalarında şube başkanlarının görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Aşcı, 96 yıllık çok büyük ve köklü bir kurumun Genel Merkez ve teşkilatları olarak karşılıklı görüş, beklenti ve projeleri ortaya koyup, fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgelerin coğrafi, kültürel yapılarını göz önünde bulundurarak şubelerimizin faaliyetlerinin artırılması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şubelerimizin ve dolayısıyla THK'nin imajının yeniden en üst seviyeye çıkarılması en büyük hedeflerimizden. Bu kapsamda özellikle taşrada, THK şubelerinin daha yüksek standartlara yükseltilerek, vatandaşlarımızla daha yakın olmalarını istiyoruz."

Kayyum Heyeti Üyesi Adnan Zengin de şube başkanlarıyla hem yüz yüze hem de telefonla görüşmeler yaptıklarını bildirerek, bu görüşmelerde şubelerin gerek fiziki gerekse kurumsal kimlik anlamındaki sorunları ve iyileştirme yönünde yapılacak çalışmalarla ilgili somut adımlar attıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal