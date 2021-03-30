The Sunday Times gazetesi, ünlü düşünür Foucault'un Tunus'ta çocukları istismar ettiği iddiasını gündeme taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

The Sunday Times gazetesi, ünlü düşünür Foucault'un Tunus'ta çocukları istismar ettiği iddiasını gündeme taşıdı

Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel
The Sunday Times gazetesi, ünlü düşünür Foucault'un Tunus'ta çocukları istismar ettiği iddiasını gündeme taşıdı

Fransız düşünür Michel Foucault'nun Tunus'ta yaşadığı 1960'lı yıllarda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve Fransız basınının buna göz yumduğu öne sürüldü.

Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

Fransız düşünür Michel Foucault'nun Tunus'ta yaşadığı 1960'lı yıllarda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve Fransız basınının buna göz yumduğu öne sürüldü.

İngiltere'de yayın yapan The Sunday Times gazetesine konuşan Foucault'nun arkadaşı Guy Surman, Fransız düşünürü 1960'lı yıllarda Tunus'ta yaşadığı Sidi Bu Said kasabasında ziyaret ettiğini anlattı.

Bu ziyaret sırasında Foucault'un küçük çocuklarla ilişki yaşadığına tanık olduğunu iddia eden Sorman, "Küçük çocuklar Foucault'nun arkasından 'Bana ne dersin? Beni de al, beni de al' diye koşuyordu. Sekiz, dokuz, on yaşlarındaydılar. O (Foucault), çocuklara para atıyordu ve 'Akşam 10'da her zamanki yerde buluşalım' diyordu. Her zamanki yer anlaşılıyor ki oradaki mezarlıktı. Mezar taşlarında erkek çocuklarıyla birlikte olurdu. O dönem, rıza konusu gündeme bile gelmedi." ifadelerini kullandı.

Fransız entelektüel Sorman, Foucault'nun aynı şeyi Fransa'da yapmaya cesaret edemeyeceğini belirterek, ülkesinin sanat ve kültür tarihinden isimlerin sömürge coğrafyalarında benzer eylemlerinden örnekler vererek, "Bunun sömürgecilik, bir beyaz emperyalizm boyutu var." değerlendirmesini yaptı.

Foucault'yu bu dönemde polise ihbar veya ifşa etmediği için vicdanen suçluluk duyduğunu ifade eden Sorman, kendisinin Tunus'u ziyaret ettiği aynı gezide bazı gazetecilerin bulunduğunu ancak hiçbirinin konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatmadığını kaydederek, "Foucault bir filozof kral, Fransa'daki tanrımız gibiydi." diye paylaşımda bulundu.

Michel Foucault, 58 yaşında 1984 yılında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca sıra dışı fikirleri ve yaşamıyla tanınan Foucault, 1977 yılında 13 yaşındaki çocuklarla cinsel birleşmeyi yasalaştırmaya çalışan bir dilekçeye imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: The Sunday Times gazetesi, ünlü düşünür Foucault'un Tunus'ta çocukları istismar ettiği iddiasını gündeme taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:11:40. #1.14#
title