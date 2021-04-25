THE'nin sonuçlarında Uşak Üniversitesi dünya sıralamasında yer aldı

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme düzeyini ölçtüğü araştırmada, Uşak Üniversitesinin ilk 1000 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme düzeyini ölçtüğü araştırmada, Uşak Üniversitesinin ilk 1000 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarında Times Higher Education'ın (THE), "2021 Etki Sıralaması" sonuçlarını açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme düzeyini ölçtüğü araştırmada, Uşak Üniversitesinin dünya çapında ilk 1000 üniversite arasına girdiği kaydedildi.

Açıklamada, THE'nın "Nitelikli Eğitim" başlığında Uşak Üniversitesi'nin 201-300 kategorisinde kendine yer bulduğunu, "Sağlık ve Kaliteli Yaşam", "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" ve "Amaçlar için Ortaklıklar" kategorilerinde ise ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, hız kesmeden emin adımlarla hedeflerine doğru ilerlediklerini kaydetti.

Savaş, "Bu durum bizleri hem motive ediyor hem de gururlandırıyor. Üniversitelerin bölgesel, toplumsal ve sürdürülebilir çalışmalar içinde yer alması ülke kalkınmasının lokomotifidir. Eğitim-öğretim, sosyo-kültürel, Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon alanındaki çalışmalarımız ve yenilikçi projelerimiz ile topluma yönelik performanslarımız tescil edilmiş oluyor. Yeni Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda adımlar atıyoruz. Şimdi de THE Impact Rankings sıralamasına girmeye hak kazandık. Bu başarılar Uşak Üniversitesi ailesinin çalışmalarının ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık