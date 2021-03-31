TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri duyurdu
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:
Çaykur Rizespor: 200.000 lira, 120.000 avro, 9.000 dolar
Fatih Karagümrük: 38.000 avro
Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 avro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 lira
Gaziantep: 1.604.592 lira, 518.900 avro, 67.500 dolar
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük