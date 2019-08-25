25.08.2019 22:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin en büyük gücünün şehitlik ve gaziliğe verdiği değer ve bundan ilham alan tavizsiz mücadele ruhu olduğunu belirtti.

Milli varlığın devamlılığı ve milli bekanın güvenliğinin, faziletli yüreklerin duruşuna ve fedakar nesillerin şuuruna bağlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şehitlerin, bu duruşun anıtı ve söz konusu şuurun saygı gösterilecek nişanesi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, milletin şehitlere çok şey borçlu olduğunu hatırlatarak, "Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve musibettir. Bu musibetin aşama aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit edildiğini ve 7 askerin yaralandığını anımsatan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Acımız büyük olsa da hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız. Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır. Aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Unutulmasın ki şehitler ölmez, vatan bölünmez."

Kaynak: AA