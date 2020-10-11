Terör örgütünün propagandasını yapmaktan 1 kişi gözaltına alındı
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Terör örgütünün propagandasını yapmaktan 1 kişi gözaltına alındı

11.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:19
Terör örgütünün propagandasını yapmaktan 1 kişi gözaltına alındı

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı yazılı açıklamada, "Sabotaj eylemini PKK terör örgütünün müzahiri ateşin çocukları rumuzu ile üstlenilmesi üzerine atmış olduğu sosyal medya mesajının sahibi İ.D.isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı yazılı açıklamada, "Sabotaj eylemini PKK terör örgütünün müzahiri ateşin çocukları rumuzu ile üstlenilmesi üzerine atmış olduğu sosyal medya mesajının sahibi İ.D.isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarıyla ilgili sabotaj eylemini gerçekleştiren grup hakkında sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayan 1 kişiyi gözaltına aldı.Açıklamada, "Hatay ilimizde başlayan ve daha sonra Trabzon ilimizde devam eden PKK-KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen orman yangınlarının akabinde, Hatay'da iki örgüt üyesinin gözaltına alınması, sabotaj eylemini PKK terör örgütünün müzahiri ateşin çocukları rumuzu ile üstelenilmesi üzerine atmış olduğu sosyal medya mesajının sahibi İ.D. isimli şahıs; 11.10.2020 günü saat.16.45 sıralarında şüpheli olarak adresinde yakalanarak, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 48 saat süre ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'müz tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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